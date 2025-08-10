augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

36°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szabadstrandnál emelték ki

46 perce

Ez a hétvége sem telt el nagy baj nélkül: belefulladt egy férfi a vízbe a dunántúli strandon

Címkék#strand#holttest#Pécsi Rendőrkapitányság#haláleset

Baranyai társportálunk értesülései szerint holtan találtak egy 60 év körüli férfit az orfűi Pécsi-tóban vasárnap délelőtt. A haláleset tényét a rendőrség megerősítette.

Zaol.hu
Ez a hétvége sem telt el nagy baj nélkül: belefulladt egy férfi a vízbe a dunántúli strandon

Az Árnyas Part Szabadstrand, a tragédia valószínűsíthető helyszíne Forrás: Google maps

Vasárnap nem sokkal dél előtt egy holttestet emeltek ki Orfűn a Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.
Részletek a bama.hu-n!


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu