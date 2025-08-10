Ez a hétvége sem telt el nagy baj nélkül: belefulladt egy férfi a vízbe a dunántúli strandon

Vasárnap nem sokkal dél előtt egy holttestet emeltek ki Orfűn a Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerint a haláleset körülményeit a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja.

