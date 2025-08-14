Személyautó és furgon ütközött
1 órája
Totálisan szétroncsolódott a BMW: durva karambol a 8-as főúton, a beszorult sofőrt tűzoltók szabadították ki
Veszprém vármegyei társportálunk sokkoló fotót közölt a ma reggeli balesetről, amely a 8-as főúton történt, Városlőd térségében.
Egy furgon és egy személyautó ütközött össze a 8-as főút 72-es kilométerszelvényénél, Városlőd térségében - írja a veol.hu. A baleset következtében a személyautó vezetője beszorult, a furgon motortere füstölni kezdett. Az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sofőrt, a füstölést pedig egy vízsugárral szüntették meg.
Részletek és fotó a veol.hu-n!
