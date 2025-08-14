Faragott ajtófélfa mellett női fejet is gyűjtött - A fiatalkorú elkövető ellen eljárás folyik

Köveket, faragott ajtófélfát, de még női fejet is találtak egy érdi fiatalember lakásán a rendőrök a minap. Igaz, a női fej sem volt szerencsére élő személyé, "mindössze" egy körülbelül 800 éves emlék volt. A fiatalember ifjú kora ellenére máris tekintélyes eredményt ért el a történelmi gyűjtésben, melyet saját bevallása szerint a történelem iránti szeretete és rajongása vezérelt.

Történelmi gyűjtés során összeállított kollekciőó várta a rendőröket egy fiatalember lakásán. A fiút a történelem iránti rajongása vezérelte, rongálás gyanúja miatt folyik eljárás ellene egyelőre.

Forrás: Zsaru Magazin/Fb

Történelmi gyűjtés: egy fiatalember lakásán bukkantak a kincsekre

A meghökkentő sztorit Zsaru Magazinban írta meg Trencsényi Zoltán. Mint olvashatjuk: július 17-én érkezett a feljelentés az Esztergomi Rendőrkapitánysághoz, mely szerint valaki megrongálta a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumában található több évszázados trónszéket, díszítéséből mozaikdarabokat pattintott ki, valamint múzeumi kőtöredéket, faragványt is elvitt. A kár értékét nem lehetett azonnal megállapítani, de a becslés is megdöbbentő volt: akár több tízmillió forintnyi rongálás történhetett. Természetesen a nyomozók elsőként a múzeum kameráinak képeit vizsgálták meg, ezek alapján azonban nem lehetett azonosítani az elkövetőt egyértelműen. Azt azonban megállapították, hogy 18 és 25 év közötti fiatalról van szó. A felvételek elemzése és az online térben végzett adatgyűjtés után végül sikerült beazonosítani a 17 éves fiatalembert.

Női fej és faragott ajtófélfa is az otthoni kiállításon

Az érdi lakcímén kutatást végeztek a rendőrök, egészen meghökkentő eredménnyel: a keresett műtárgyak mellett még 81 kőtöredéket foglaltak le, olyanokat, amelyekről már felületes szemlélés után is meg lehetett állapítani, hogy múzeumból származnak. Ilyen volt például egy,

a Gorsium Régészeti Parkból származó, az 1200-as, 1300-as években készült, kőből faragott női fej, de ilyenek voltak

a simontornyai várból elvitt kövek,

faragott ajtófélfa és

a Kiscelli Múzeumból elhozott tárgyak.

Saját kis kollekció többszáz éves műtárgyakból. Fotó: Zsaru Magazin/Fb

Egyelőre rongálás miatt folyik eljárás

A fiatalembert előállították és rongálás gyanújával hallgatták ki. Arra a kérdésre, hogy miért tulajdonított el múzeumi tárgyakat, azt válaszolta, ötéves kora óta imádja a történelmet, és saját kollekcióra vágyott. Azt, hogy az eltávolított múzeumi darabok milyen költséggel helyezhetők vissza, egyelőre nem tudni, ahogyan azt sem, hogy az eltávolítás során milyen kár keletkezett bennük.

Jelenleg rongálás minősített esete miatt folyik az eljárás a fiú ellen, de az általa elkövetett cselekmény lopás bűntett megállapítására alkalmas, ez az eljárás további vizsgálatai során fog körvonalazódni.

