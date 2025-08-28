Tolvajt keresnek a zalai rendőrök – nem is gondolná, hogy mit lovasított meg

A Zala vármegyei rendőrség közösségi oldala szerint a tolvaj idén július 17-én 21 óra 30 perc körül Alsópáhokon, a Hévízi utca 20. szám előtti parkolóból elvitt két darab ciprus növényt, ezek értéke 60 ezer forint. Az elkövető a helyszínről fekete színű, feltehetően elektromos kerékpárral távozott.

Az elkövető kerékpárral távozott a helyszínről

Fotó: Czendrei Péter / Forrás: police.hu

Az ismeretlen körülbelül 35-45 év körüli, 180 cm méter magas, fekete színű baseball sapkát, fekete színű pólót, valamint világos rövidnadrágot viselt.

A rendőrség kéri, aki az esetről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a hévízi rendőrőrsön.