Tragédia
1 órája
Több mentőhelikopter érkezett a szörnyű baleset helyszínére
Egy személyautó és egy kisbusz ütközött Ausztriában, a határtól nem messze, Oberwart közelében csütörtökön, a B50-es főúton. Halálos áldozata is van a balesetnek.
Halálos baleset Markt Allhaunál, Oberwart közelében Fotó: OBI Alexander Flaschberger / Forrás: Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart
A vaol.hu azt írja, egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A szerencsétlenség következtében a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz hat utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak.
