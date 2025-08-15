Több mentőhelikopter érkezett a szörnyű baleset helyszínére

A vaol.hu azt írja, egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A szerencsétlenség következtében a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz hat utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak.

Részletek a vaol.hu-n!