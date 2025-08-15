augusztus 15., péntek

Tragédia

2 órája

Több mentőhelikopter érkezett a szörnyű baleset helyszínére

Címkék#baleset#Markt Allhau#kisbusz

Egy személyautó és egy kisbusz ütközött Ausztriában, a határtól nem messze, Oberwart közelében csütörtökön, a B50-es főúton. Halálos áldozata is van a balesetnek.

Zaol.hu
Több mentőhelikopter érkezett a szörnyű baleset helyszínére

Halálos baleset Markt Allhaunál, Oberwart közelében Fotó: OBI Alexander Flaschberger / Forrás: Bezirksfeuerwehrkommando Oberwart

A vaol.hu azt írja, egy személygépkocsi eddig ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kisbusszal. A szerencsétlenség következtében a személyautó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A kisbusz hat utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A halálos balesethez több mentőhelikoptert is riasztottak.

Részletek a vaol.hu-n!

 

