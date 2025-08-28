augusztus 28., csütörtök

Vádemelés

1 órája

Elfajultak az indulatok! Volt itt minden: szóváltás, dulakodás, rongálás

Címkék#Zala Vármegyei Főügyészség#vádlott#bíróság

Élettársa exférjével fajult el a veszekedés, megbotránkoztatóan viselkedett a férfi. Testi sértés Nagykanizsán. A részletek cikkünkben.

Korosa Titanilla

Még tavaly történt a testi sértés Nagykanizsán. Az ügyről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője közölte: a 44 éves nagykanizsai férfi évek óta haragos viszonyban volt a sértettel, élettársának exférjével. Amikor a sértett 2024. március 31-én volt feleségével közös kiskorú gyermeküket vitte vissza láthatásról édesanyja nagykanizsai lakóhelyére, a vádlott és a sértett közt szóváltás alakult ki a rossz viszony miatt, ezért a sértett távozni akart a helyszínről, a vádlott azonban a sértett után ment, és a járdán meglökte, majd a nyaka tájékán megragadta, és arcon is ütötte.

testi sértés Nagykanizsán
A szóváltást tettek követték, testi sértés Nagykanizsán
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Testi sértés Nagykanizsán

A beszámoló szerint a sértett védekezésképpen paprika spray-el a vádlott szemébe fújt, majd dulakodtak egymással, amely során a sértett hátrált, de a vádlott ismét utolérte, és a dulakodást folytatta. Közben a sértett szemüvege a földre esett, amelyre a vádlott szándékosan rátaposott. A sértett férfi ezután futni kezdett a közelben leparkolt személygépkocsijához, azonban őt a vádlott sietve követte, ezért a sértett a gépkocsijába nem szállt be, hanem attól távolabb szaladt. Amikor a vádlott a kocsihoz odaért, annak visszapillantó tükrét lerúgta, ami darabjaira tört.

Sérülése és anyagi kára is keletkezett

A sértettnek a bántalmazás során könnyű sérülése, a szemüvege és gépkocsija megrongálásával pedig összesen több mint 330 ezer forint kára keletkezett

A megbotránkoztató viselkedés miatt a férfivel szemben a Nagykanizsai Járási Ügyészség garázdaság, rongálás, és testi sértés vétsége miatt emelt vádat.

 

