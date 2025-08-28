augusztus 28., csütörtök

Baleset

52 perce

Terepjáró hajtott az árokba Pókaszepetknél (galéria)

Váratlanul letért az útról egy Suzuki Vitara típusú Terepjáró Pókaszepetki előtt pár méterrel, majd egy villanyoszlopnak ütközött csütörtök délután.

Zaol.hu

Helyszíni információink szerint, a villanyoszlopot csak a vezetékek tartják. Az E-on is a helyszínen van. Személyi sérülés szerencsére nem történt a helyszínelés még tart.

 

Fotók: Pezzetta Umberto

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
