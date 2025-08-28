Baleset
52 perce
Terepjáró hajtott az árokba Pókaszepetknél (galéria)
Váratlanul letért az útról egy Suzuki Vitara típusú Terepjáró Pókaszepetki előtt pár méterrel, majd egy villanyoszlopnak ütközött csütörtök délután.
Helyszíni információink szerint, a villanyoszlopot csak a vezetékek tartják. Az E-on is a helyszínen van. Személyi sérülés szerencsére nem történt a helyszínelés még tart.
Terepjáró hajtott az árokba PókaszepetknélFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre