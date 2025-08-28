Baleset
1 órája
Terepjáró hajtott az árokba Pókaszepetknél (galéria)
Váratlanul letért az útról egy Suzuki Vitara típusú Terepjáró Pókaszepetki előtt pár méterrel, majd egy villanyoszlopnak ütközött csütörtök délután.
Helyszíni információink szerint, a villanyoszlopot csak a vezetékek tartják. Az E-on is a helyszínen van. Személyi sérülés szerencsére nem történt a helyszínelés még tart.
Terepjáró hajtott az árokba PókaszepetknélFotók: Pezzetta Umberto
