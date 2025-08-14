Nap lúzere: templomból lopott adományt a zalai férfi, de arra már nem számított, hogy riasztó is van

Az eset Szekszárdon történt. A police.hu azt írja, egy szekszárdi nő értesítette a rendőrséget a napokban, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Elmondta, hogy őt az egyik – helyi biztonsági rendszerekkel foglalkozó – cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett. A nő azonnal visszament a templomba, melyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. A 44 éves nagykanizsai férfi éppen ekkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt. Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.

A templomból lopott zsákmány Fotó: police.hu

Templomból lopott, de riasztóra nem számított

A rendőrök hamar a helyszínre értek, akiknek a tolvaj elmondta, hogy nemrég vonattal érkezett Szekszárdra és gyorsan akart pénzhez jutni. Az esti mise alatt a gyóntatófülkében bujkált, majd miután mindenki elment, felfeszítette a faperselyt, amiből közel 30 000 forintot lopott. Mint mondta, arra nem számított, hogy riasztó is van az épületben.