Így ejtette csapdába a bátor Edit a kanizsai fosztogatót – nem jött be a cseles trükk

A templom biztonsági rendszere minden zárás után élesítve van, és a mozgást azonnal jelzi a felügyeleti központnak. A riasztás perceken belül eljutott Frank Edithez, a sekrestyés helyetteséhez, aki azonnal a helyszínre indult. Tudta, hogy a zárt templomban senkinek nem kellene tartózkodnia.

Frank Edit nem rémült meg a templomi tolvaj láttán.

Fotó: Bencze Péter

Később kiderült: a gyanúsított már órákkal korábban, a mise alatt lépett be az épületbe, és a gyóntatófülkében bújt meg, amíg a hívek és a személyzet távozott. Most nyilatkozott az őt visszatartó sekrestyés hölgy, s ezt elolvashatja a teol.hu-n.