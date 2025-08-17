1 órája
Így ejtette csapdába a bátor Edit a kanizsai fosztogatót – nem jött be a cseles trükk
Hírportálunkon is olvashattak a nagykanizsai férfiről, aki egy szekszárdi templomból lopta volna el a perselypénzt, de csapdába esett. Tolna vármegyei társlapunknak nyilatkozott a sekrestyés hölgy, aki visszatartotta a tolvajt a rendőrök érkezéséig.
A templom biztonsági rendszere minden zárás után élesítve van, és a mozgást azonnal jelzi a felügyeleti központnak. A riasztás perceken belül eljutott Frank Edithez, a sekrestyés helyetteséhez, aki azonnal a helyszínre indult. Tudta, hogy a zárt templomban senkinek nem kellene tartózkodnia.
Később kiderült: a gyanúsított már órákkal korábban, a mise alatt lépett be az épületbe, és a gyóntatófülkében bújt meg, amíg a hívek és a személyzet távozott. Most nyilatkozott az őt visszatartó sekrestyés hölgy, s ezt elolvashatja a teol.hu-n.
