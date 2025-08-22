Túszul ejtett pacsai taxissal indultak a határ felé III.

Előzmények: 1956 júliusában négy kalandvágyó fiatal egy pacsai taxis túszul ejtésével próbálta Körmend környékén átlépni az országhatáron. A gépkocsi vezetője túlélte az ellene irányuló merényletet, és a négy elkövetőt is elfogták a határrendészeti szervek. Az ő bírósági tárgyalásukat idézzük fel a Zalai Hírlap 1956. szeptember 4-én megjelent riportjának egy részletével: „Most – a tárgyalásukon – ott állnak mind a négyen a zalaegerszegi járásbíróság előtt: Varga János, a Dunakeszi Vagyongyár műszerésze, Babella Antal műszaki eladósegéd, Virágh Imre géplakatos és Sajtos István lakatossegéd. Fiatalok, egészségesek, életerősek valamennyien, kezükben a megbecsült, megélhetést biztosító szakmával. Ahogy elszánt tettükről, sötét gondolataikról beszéltek, a történet jól ismert mozzanatai mellett volt egy kérdés, mely marokra fogta a tárgyalás nagyszámú hallgatóságának a szívét: mi késztette ezt a négy fiatalt az országból való szökés megkísérlésére?

Forrás: ZH-Archívum

Könnyű pénzszerzési lehetőség „megsértett” önérzet, őserdő után kiáltó kalandvágy, gondtalan életet ígérő, csábító szavak: ezek voltak hát a súlyos bűncselekmény rugói, ezekért rúgott fel az életben már gyökeret vert négy fiatal minden erkölcsi és állami törvényt, áldozott fel megbecsülést, szabadságot és jövőt. Botlásuk, eltévelyedésük – sajnos – nem egyedülálló napjainkban. A nyugati határról érkező hírek szerint a hazájukat hűtlenül elhagyni szándékozók túlnyomó többsége fiatalember, s ez a tény rendkívül elgondolkoztató: nem követtünk-e el az elmúlt évtizedekben valami súlyos hibát fiatalságunk nevelésében?! Megtettünk-e mindent azért, hogy a felnövő ifjúságunk, mely a szocialista építés felelőségteljes munkáját van hivatva átvenni a kezünkből, olyanná formálódjék jellemben, munkaszeretetben és becsületességben egyaránt, amilyen nemzedék úrrá tud lenni a nehézségek felett…? Helyesen elemeztük-e a fiatalság igényeit, s ezek alapján célszerűek, helytállóak voltak-e a módszerek, melyekkel a hazaszeret, a néphez való hűség, s a munka megbecsülésének érzését plántáljuk a lelkükbe?