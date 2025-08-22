augusztus 22., péntek

Túszul ejtett pacsai taxissal indultak a határ felé III.

Előzmények: 1956 júliusában négy kalandvágyó fiatal egy pacsai taxis túszul ejtésével próbálta Körmend környékén átlépni az országhatáron. A gépkocsi vezetője túlélte az ellene irányuló merényletet, és a négy elkövetőt is elfogták a határrendészeti szervek. Az ő bírósági tárgyalásukat idézzük fel a Zalai Hírlap 1956. szeptember 4-én megjelent riportjának egy részletével: „Most – a tárgyalásukon – ott állnak mind a négyen a zalaegerszegi járásbíróság előtt: Varga János, a Dunakeszi Vagyongyár műszerésze, Babella Antal műszaki eladósegéd, Virágh Imre géplakatos és Sajtos István lakatossegéd. Fiatalok, egészségesek, életerősek valamennyien, kezükben a megbecsült, megélhetést biztosító szakmával. Ahogy elszánt tettükről, sötét gondolataikról beszéltek, a történet jól ismert mozzanatai mellett volt egy kérdés, mely marokra fogta a tárgyalás nagyszámú hallgatóságának a szívét: mi késztette ezt a négy fiatalt az országból való szökés megkísérlésére?

Forrás: ZH-Archívum

Könnyű pénzszerzési lehetőség „megsértett” önérzet, őserdő után kiáltó kalandvágy, gondtalan életet ígérő, csábító szavak: ezek voltak hát a súlyos bűncselekmény rugói, ezekért rúgott fel az életben már gyökeret vert négy fiatal minden erkölcsi és állami törvényt, áldozott fel megbecsülést, szabadságot és jövőt. Botlásuk, eltévelyedésük – sajnos – nem egyedülálló napjainkban. A nyugati határról érkező hírek szerint a hazájukat hűtlenül elhagyni szándékozók túlnyomó többsége fiatalember, s ez a tény rendkívül elgondolkoztató: nem követtünk-e el az elmúlt évtizedekben valami súlyos hibát fiatalságunk nevelésében?! Megtettünk-e mindent azért, hogy a felnövő ifjúságunk, mely a szocialista építés felelőségteljes munkáját van hivatva átvenni a kezünkből, olyanná formálódjék jellemben, munkaszeretetben és becsületességben egyaránt, amilyen nemzedék úrrá tud lenni a nehézségek felett…? Helyesen elemeztük-e a fiatalság igényeit, s ezek alapján célszerűek, helytállóak voltak-e a módszerek, melyekkel a hazaszeret, a néphez való hűség, s a munka megbecsülésének érzését plántáljuk a lelkükbe?

"R-sl . - Szenzáczió! Petõfi koponyája. Csak négy krrrajczárrr ! L-dy. - Szenzáczióbb! A félmilliós sikkasztó brigadéros levele! Csak négy krrrajczárrr!" (Forrás: Borsszem Jankó, 1902. január 12.)
Rikkancs-verseny Forrás: Borsszem Jankó, 1902. január 12.
Fotó: Digitális Képarchívum  - http://dka.oszk.hu - DKA-108018

A négy taxirabló összesen huszonkét évi börtönbüntetést kapott a cselekményért. Annyi ez, mint akármelyikük eddigi egész élete…”

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi, meghökkentő bűnügyeket olvasva.

