Szörnyű részletek – kiderült, kik haltak meg a csütörtöki brutális karambolban (fotó)

Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus baleset történt tegnap Nyírmihálydi és Nyírgelse között.

A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. Hat férfit könnyebb, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba, válaszolta a szon.hu megkeresésére Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

