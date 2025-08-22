36 perce
Szörnyű részletek – kiderült, kik haltak meg a csütörtöki brutális karambolban (fotó)
Sokkoló hír érkezett csütörtökön délután az ország északkeleti részéről: a 471-es főúton történt karambolban ketten meghaltak, 12-en megsérültek. Társportálunk, a szon.hu megtudta: 19 és 21 éves fiatal a VW személyautó és a Ford kisbusz ütközésének halálos áldozata. Mindketten a személyautóban utaztak.
A tragédiában ketten életüket vesztették
Mint arról korábban beszámoltunk, tragikus baleset történt tegnap Nyírmihálydi és Nyírgelse között.
A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életüket vesztették. Hat férfit könnyebb, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba, válaszolta a szon.hu megkeresésére Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
