Fegyházbüntetésre számíthat

1 órája

Megdöbbentő! Munkaadója kiskorú gyermekét molesztálta egy zalai férfi

Címkék#kiskorú gyerek#lopás#szexuális erőszak#vádemelés#ügyészség

Fegyházbüntetésre számíthat az a 33 éves Zala vármegyei férfi, akivel szemben több okból is vádat emelt a nagykanizsai járási ügyészség. A férfi több alkalommal szexuális indítékból molesztálta saját munkaadója kiskorú gyermekét, emellett lopást is elkövetett.

Gyuricza Ferenc

Minderről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 33 éves, Zala vármegyei férfi 2022-től rendszeresen végzett ház körüli munkákat egy Nagykanizsához közeli településen élő családnál, s itt megismerkedett a megbízója 2012-ben született kisfiával is. A vádlott a találkozások alkalmával többször is szexuális indítékkal közeledett a kisfiúhoz, jellemzően megfogta intim testrészét

szexuális indíték
Szexuális indítékkal közeledett a kisfiúhoz Fotó: Illusztráció

Az utcán is tapogatta a gyermeket

Dr. Németh Eszter egy esetet részletezett is: a vádlott 2024 júniusában az utcán találkozott össze a kisfiúval, akinek kezet nyújtott, megragadta a csuklóját, és meg akarta fogni a nemi szervét. A sértett megpróbálta kihúzni a karját a vádlott fogásából, azonban ő nem engedte el, ezért a sértett el is esett. A vádlott felsegítette a kisfiút, miközben annak szóbeli tiltakozása ellenére a nadrágján keresztül megfogta a kisfiú nemi szervét. Ezután a fiúnak sikerült kiszabadulnia a vádlott fogásából, így elhagyta a helyszínt.

Pénzt lopott egy autóbuszból

A vádlott 2024 decemberében ittas állapotban egy újabb törvénysértő cselekményt követett el. Egy buszmegállóban leállított autóbusz hátsó ajtaját kézzel benyomta, majd a buszsofőr táskájából és a pénztárgép fiókjából az ott talált pénzt – összesen 20 ezer forintot – ellopta. 

Erőszak, szexuális indítékból

A férfivel szemben a nagykanizsai járási ügyészség szexuális erőszak bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat, amelyben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

 

