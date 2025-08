Hihetően alakította a szerelmes férfit, sikerült átvernie a gyanútlan zalai asszonyt

Szerelmet ígért egy férfi a nyugdíjas asszonynak, majd több mint 5 millió forintot csalt ki tőle - számolt be az esetről a police.hu. A rendőrség a Mátrix Projekt keretében a megelőzésre is kiemelt figyelmet fordít.

Újabb átverés - Szerelmet ígért, de csak a pénzre hajtott

Idős asszonyt vertek át Zalában. Szerelmet ígért a férfi, de átverés lett a vége. Azt írják: egy 67 éves nő tett bejelentést a rendőrségen, hogy valaki szerelmet ígért neki, majd különböző indokokkal több mint 5 millió forintot csalt ki tőle. A fiatalember az egyik üzenetküldő applikáción vette fel vele a kapcsolatot körülbelül egy éve, azt állította, hogy elvált, és udvarolni kezdett. Egyszer az asszony kapott egy üzenetet, hogy küldtek neki egy csomagot egy budapesti címre. Az udvarló pedig közölte, hogy eljön a nőhöz Londonból, és majd ő házhoz viszi neki. Képpel is dokumentálta, hogy felszállt a repülőre, és pénzt is hoz magával, hogy ne a nőnek kelljen eltartani az alatt az egy hónap alatt, amíg nála tartózkodik. Eközben üzenetet kapott a nő, hogy ki kellene fizetnie a csomagot, de mivel neki nincs bankszámlája, így egy „futárt” küldtek el a pénzért, majd a kért összeget ő oda is adta. Ezt többször is eljátszották vele különböző indokokkal. Végül a sértett észbe kapott és az utolsó kérésnek már nem tett eleget. Összesen 5,2 millió forintot csaltak ki tőle idegenek.

Tanácsok az ilyen helyzetek megelőzésére

A rendőrség tanácsai, hogy elkerülhesse az áldozattá válást: