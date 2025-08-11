Nyáron is ölhet a gáz! A gyűjtőkéményen keresztül minden lakásba bejuthat

A tűzoltók minden érintett társasházban kimutatták a szén-monoxid jelenlétét, amit a „légdugó” jelenség okozott. Ez is igazolja, hogy a mérgező gáz megjelenése nem köthető csak a téli fűtési szezonhoz, mert nyáron is működtetünk otthonainkban nyílt égésterű berendezéseket, például fürdőszobai vízmelegítőt.

A szén-monoxid alattomos gyilkos. Ne késlekedjünk, szerezzünk be mielőbb egy érzékelős riasztót!

Forrás: economx.hu

Szén-monoxid – légdugóval jön vissza

A nagy melegben a kémények belső hőmérséklete hidegebb, mint a külső hőmérséklet, a beszorult hideg levegő pedig néhol nem engedi kiáramolni az égésterméket. Az úgynevezett légdugó jelenség miatt az égéstermék visszaáramlik a vízmelegítőbe, és másodpercek alatt mérgező szén-monoxid jöhet létre.

Légbevezetéssel meggátolhatjuk kialakulását

A szén-monoxid kialakulását minden olyan épületgépészeti megoldás elősegítheti, amely megváltoztatja az otthonunkban a levegő áramlását. Ilyen lehet a páraelszívó, vagy a mobil klíma. A megelőzés érdekében az ablakokba szereltessünk légbevezetőt, mert az nem elegendő, ha néha kiszellőztetünk. A legbiztosabb megoldást az állandó és automatikus légbevezetés jelenti. A nyílt lánggal működő vízmelegítőt évente legalább egyszer ellenőriztessük szakemberrel, illetve az átalakításoknál, felújításoknál ne szüntessük meg a fürdőszobai szellőzőnyílásokat.

Egy társasházban mindenki veszélyben van!

Ha még nincs otthon, mindenképpen szerezzünk be egy szén-monoxid érzékelőt! Egy társasházban minden lakástulajdonosnak érdemes erről gondoskodnia, hogy ne történjen baj. Zalaegerszegen, a Göcseji Pataki Ferenc utcában, vasárnap este történt eset ennek fontosságát igazolja, mert nemcsak az érintett lakásban, hanem a többiben is kimutatták a szén-monoxidot. Az érzékelő idejekorán, hangos jellel hívja fel a figyelmet akkor, amikor még tudunk cselekedni: kinyitni az ablakokat, elhagyni a lakást és tárcsázni a 112-es segélyhívót, kérve a tűzoltók segítségét.