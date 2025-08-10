augusztus 10., vasárnap

Tűz

1 órája

Ez az egyszerű eszköz mentett életet a hétvégén Zalában

Nagykanizsán és Keszthelyen is hasonló esethez vonultak a tűzoltók szombaton, mindkét helyen életet mentett a szén-monoxid-érzékelő.

Korosa Titanilla
Szombaton is volt dolga a tűzoltóknak

Forrás: ZH

Nagykanizsán, egy Bartók Béla utcai társasház egyik lakásában a város hivatásos tűzoltói kiolvasták az érzékelő adatait, amelyek rendkívül magas mennyiségben jelezték a mérgező gáz jelenlétét. Az egység a helyszínt átadta a gázszolgáltató szakemberének. 

Keszthelyen egy Vásár téri társasházba riasztották az egységeket. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek az érintett lakásban, ahol egy nyílt égésterű gázkazán üzemelt. A raj kimutatta a mérgező gáz jelenlétét, majd átadták a helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek - tájékoztatott a katasztrófavédelem. 

 

