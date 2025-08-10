Ez az egyszerű eszköz mentett életet a hétvégén Zalában

Nagykanizsán, egy Bartók Béla utcai társasház egyik lakásában a város hivatásos tűzoltói kiolvasták az érzékelő adatait, amelyek rendkívül magas mennyiségben jelezték a mérgező gáz jelenlétét. Az egység a helyszínt átadta a gázszolgáltató szakemberének.

Keszthelyen egy Vásár téri társasházba riasztották az egységeket. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek az érintett lakásban, ahol egy nyílt égésterű gázkazán üzemelt. A raj kimutatta a mérgező gáz jelenlétét, majd átadták a helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek - tájékoztatott a katasztrófavédelem.