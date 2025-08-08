Baleset
49 perce
Karambol a 8-as főúton, mentők a helyszínen, sávzárásra kell készülni
Illusztráció
Forrás: ZH
Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében, a 23-as kilométerszelvénynél. A balesethez a pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakasz Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le - írja a katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Kerékpáros járőrök
2 órája
Körzetük a Balaton-part, jelenlétük folyamatos! Bátran szólítsák meg őket
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre