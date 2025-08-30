augusztus 30., szombat

Tűzoltó beavatkozások

12 perce

Többen megsérültek és a vonatközlekedés is leállt tűzesetek miatt Zalában

Címkék#tűz#Nagykanizsa#Murakeresztúr#Cserszegtomaj

Pénteken több helyre is vonultak a tűzoltók oltani. Száraz növényzet égett.

Korosa Titanilla

Száraz növényzet égett Cserszegtomajon a Porkoláb utcában. A tüzet a keszthelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották. A mentők két embert égési sérülésekkel kórházba szállítottak.

száraz növényzet égett
Száraz növényzet égett pénteken több helyen a megyében
Forrás:  Illusztráció

Száraz növényzet égett megyeszerte

Ötezer négyzetméteren égett száraz aljnövényzet és a bozót egy nehezen megközelíthető területen, Nemesapáti külterületén. A tüzet a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

Hatszáz négyzetméteren égett a száraz fű és a nád Zalaegerszeg külterületén. A lángok erdei aljnövényzetre is átterjedtek. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a tüzet vízsugarakkal oltották el.

Kétszáz négyzetméteren égett a száraz nádas a Murakeresztúr és Nagykanizsa közötti vasúti pálya mellett, Bajcsa térségében. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották. A beavatkozás ideje alatt a vasúti forgalom szünetelt.

Harminc méter hosszan égett a száraz növényzet Balatonberényben, a Hegyháti út mentén. A tüzet a keszthelyi hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

