Többen megsérültek és a vonatközlekedés is leállt tűzesetek miatt Zalában
Pénteken több helyre is vonultak a tűzoltók oltani. Száraz növényzet égett.
Száraz növényzet égett Cserszegtomajon a Porkoláb utcában. A tüzet a keszthelyi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották. A mentők két embert égési sérülésekkel kórházba szállítottak.
Száraz növényzet égett megyeszerte
Ötezer négyzetméteren égett száraz aljnövényzet és a bozót egy nehezen megközelíthető területen, Nemesapáti külterületén. A tüzet a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.
Hatszáz négyzetméteren égett a száraz fű és a nád Zalaegerszeg külterületén. A lángok erdei aljnövényzetre is átterjedtek. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a tüzet vízsugarakkal oltották el.
Kétszáz négyzetméteren égett a száraz nádas a Murakeresztúr és Nagykanizsa közötti vasúti pálya mellett, Bajcsa térségében. A tüzet a nagykanizsai hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották. A beavatkozás ideje alatt a vasúti forgalom szünetelt.
Harminc méter hosszan égett a száraz növényzet Balatonberényben, a Hegyháti út mentén. A tüzet a keszthelyi hivatásos tűzoltók vízsugárral eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem.
