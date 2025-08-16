1 órája
Rémisztő baleset a zalai város határában – soha nem találná ki, mi szabadult el az utánfutóról... (galéria)
Egy utánfutóról elszabaduló szalmabála okozott ijesztő balesetet Nagykanizsa közelében szombaton. Az óriási szalmabála miatt több autó összeroncsolódott.
Elszabadult szalmabála okozott rémisztő balesetet Nagykanizsa határában
Fotó: Szakony Attila
Mint arról portálunk beszámolt: a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél órákig dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai egy furcsa balesetnél.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin tisztázta, mi történhetett. Elmondta: egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős.
Rémisztő baleset a zalai város határábanFotók: Szakony Attila
