Rémisztő baleset a zalai város határában – soha nem találná ki, mi szabadult el az utánfutóról... (galéria)

Mint arról portálunk beszámolt: a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél órákig dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai egy furcsa balesetnél.

Összetört autó az árokban, a szalmabála okozott bajt

Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin tisztázta, mi történhetett. Elmondta: egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős.