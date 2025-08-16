augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ütközések

1 órája

Rémisztő baleset a zalai város határában – soha nem találná ki, mi szabadult el az utánfutóról... (galéria)

Címkék#szalmabála#baleset#árokban#utánfutó

Egy utánfutóról elszabaduló szalmabála okozott ijesztő balesetet Nagykanizsa közelében szombaton. Az óriási szalmabála miatt több autó összeroncsolódott.

Benedek Bálint
Rémisztő baleset a zalai város határában – soha nem találná ki, mi szabadult el az utánfutóról... (galéria)

Elszabadult szalmabála okozott rémisztő balesetet Nagykanizsa határában

Fotó: Szakony Attila

Mint arról portálunk beszámolt: a 7-es főúton Nagykanizsa közelében, a 203. kilométernél órákig dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai egy furcsa balesetnél.

szalmabála
Összetört autó az árokban, a szalmabála okozott bajt
Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin tisztázta, mi történhetett. Elmondta: egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős.

Rémisztő baleset a zalai város határában

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu