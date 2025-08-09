A hétvégén inkább ne gyújtsunk tüzet, ha mégis, ezekre figyeljünk!

Ismét száraz időt ígér a meteorológia, így nem árt az óvatosság, ha olyan programot tervezünk, melynek része a szabadtéri tűzgyújtás - figyelmeztet a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szabadtéri tűzgyújtás - csak kellő odafigyeléssel

Közleményükben a következőkre hívják fel a figyelmet:

Tartsuk észben, hogy

a növényi hulladék égetést önkormányzati rendeletek szabályozhatják, melyek világosan meghatározzák, hogy mikor, hol (belterületen, vagy akár az adott település közigazgatási területén), és milyen időpontban lehet égetni. Aki égetni szeretne, az mindenképpen tájékozódjon az adott önkormányzatnál, mivel ezek a rendeletek nem egységesek. Ha a település rendeletben nem szabályozza az égetést, úgy a növényi hulladék égetése tilos! A nem növényi hulladék égetése viszont mindig és mindenütt tilos!

a levegő védelme érdekében tilos a lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése is. A külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés, illetve pusztán a kényelmes megoldás választása. Ahol nem növény-egészségügyi ok áll a háttérben ott komoly bírságot vonhat maga után ezek meggyújtása!

Zala vármegyében jelenleg tűzgyújtási tilalom van. A növényi hulladéktól jobb, ha nem égetéssel szabadulunk meg, és nem most, hanem komposztálunk, vagy elszállíttatjuk.

Ha mégis égetünk, akkor figyeljünk ezekre:

Mindig száraz legyen a növényi hulladék, amelyet meggyújtunk!

A tűzbe egyéb anyagot, például kommunális hulladékot, autógumit, festett vagy vegyszerrel kezelt faanyagot stb. ne tegyünk!

Tartsunk biztonságos távolságot a környező értékektől (épületek, építmények, erdők, fásítások, nádas stb.) !

Ismerjük az adott település égetési szabályzatát!

A tüzet soha ne hagyjuk őrizetlenül!

Tartsunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, akár tűzoltó készülék)!

Gondoskodjunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla)!

Ha feltámadó szelet tapasztalunk, azonnal oltsuk el a tüzet!

A nyári melegben könnyen lángra kap az avar egy eldobott üvegtől vagy cigarettacsikktől, ezért az autósok semmiképpen ne dobjanak ki a járműből égő cigarettát!