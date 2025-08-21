Tragédia a magyar főúton: ketten meghaltak, tucatnyian megsérültek a kisbusz és személyautó karamboljában

Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött - írja a szon.hu.

Súlyos baleset történt Nyírmihálydinál. Mentőhelikpotert is riasztottak az esethez

Fotó: Shutterstock

Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

