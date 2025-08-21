augusztus 21., csütörtök

Teljes útzár mellett zajlik a mentés

1 órája

Tragédia a magyar főúton: ketten meghaltak, tucatnyian megsérültek a kisbusz és személyautó karamboljában

Címkék#baleset#mikrobusz#személyautó

Rettenetes közúti balesetről adott hírt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei társlapunk: két jármű ütközött csütörtök délután 471-es úton, az első információk szerint két halálos áldozatot és tizenkét sérültet követelt a karambol.

Zaol.hu

Hatalmas baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között, ahol csütörtök délután egy mikrobusz és egy személyautó ütközött - írja a szon.hu.

Súlyos baleset történt Nyírmihálydinál. Mentőhelikpotert is riasztottak az esethez
Fotó: Shutterstock

Információik szerint összesen tizenketten sérültek meg a balesetben, ketten életüket vesztették. A helyszínre riasztottak két mentőhelikoptert és több mentőegységet.

További részletek a szon.hu-n olvashatók.

 

