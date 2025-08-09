augusztus 9., szombat

Baleset

1 órája

Súlyos baleset Dél-Zalában, tűzoltók szabadítanak ki egy embert az autóroncsból (frissítve)

Címkék#baleset#feszítővágó#árok

Zaol.hu

Árokba hajtott egy gépkocsi Gelsesziget és Újudvar között, a 7527-es út 5-ös kilométerszelvényénél. A kocsiban csak a vezetője utazott, akit a nagykanizsai hivatásos és a gelsei önkéntes tűzoltók szabadítanak ki feszítővágó segítségével. A balesethez a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett, a mentési munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt – közölte a katasztrófavédelem.

Frissítés:

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Gábor László a balesetről elmondta, hogy eddig ismeretlen okok miatt elhagyta a pályát és árokba hajtott az autós Gelsesziget és Újudvar között. A jármű vezetője az elsődleges információk szerint könnyen sérült, mentő szállította a nagykanizsai kórházba további kivizsgálásra. Az érintett útszakasz nincs lezárva, félpályán halad a forgalom. 

 

