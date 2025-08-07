Hajmeresztő száguldás a Dunántúlon, lakott területen - a Tesla sebességénél csak a bírság volt nagyobb (fotó)

A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a hétfő délutáni sebességellenőrzés során nem mindennapi rekordot mértek Simontornya belterületén - adta hírül a teol.hu. Az Ady Endre utcában egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órával száguldott – több mint kétszeresen túllépve a sebességhatárt. A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot nem adott – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Forrás: police.hu

Hogy mi lett a száguldás következménye, elolvashatja a teol.hu-n.