1 órája
Hajmeresztő száguldás a Dunántúlon, lakott területen - a Tesla sebességénél csak a bírság volt nagyobb (fotó)
A megengedett sebesség jóval több mint kétszeresével rongyolt át Simontornya belterületén egy Tesla, sofőrjének több százezer forintjába került a sietség - számolt be az esetről Tolna vármegyei testvérportálunk.
A Tamási Rendőrkapitányság munkatársai a hétfő délutáni sebességellenőrzés során nem mindennapi rekordot mértek Simontornya belterületén - adta hírül a teol.hu. Az Ady Endre utcában egy autós a megengedett 50 km/óra helyett 117 km/órával száguldott – több mint kétszeresen túllépve a sebességhatárt. A sofőr a gyorshajtásra különösebb magyarázatot nem adott – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Hogy mi lett a száguldás következménye, elolvashatja a teol.hu-n.
