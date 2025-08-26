augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balesetet okozott

39 perce

Milyen ember az ilyen! Sorsára hagyta utasát a sofőr

Címkék#Dr Németh Eszter#útviszony#Balatonszentgyörgy#személygépkocsi#kanyar

Balesetet okozott, majd elfutott a helyszínről a sofőr. Nem nyújtott segítséget utasának, aki megsérült. Most büntetés vár rá segítségnyújtás elmulasztása miatt. Az eset tavaly júniusban történt.

Korosa Titanilla

Balesetet okozott, majd otthagyta sérült utasát a sofőr, ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna. Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie.

segítségnyújtás elmulasztása
Otthagyta sérült utasát a sofőr a baleset után, segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie
Fotó: police.hu / Forrás: Zala Vármegyei Főügyészség

Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivő adott tájékoztatást. Mint azt írja: a 33 éves pusztakovácsi férfi 2024. június 8-án délelőtt a 76-os számú főúton Sármellék felől Balatonszentgyörgy irányába közlekedett személygépkocsival, maga mellett pedig utast is szállított.

Amikor a vádlott a személygépkocsival egy jobbra ívelő kanyarhoz ért, nem az útviszonyoknak megfelelően megválasztott sebessége miatt elveszítette uralmát a jármű felett, és azzal jobbra lesodródott az úttestről. A sodródás során az útpadkán keresztül a füves vízelvezető árokban egy fának ütközött, majd az út menti bokros területen állt meg.

Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie a sofőrnek

A vádlott az ütközés után kiszállt a járműből és azonnal elfutott a helyszínről a bokros terület irányába anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a baleset következtében utasa, vagy akár más személy megsérült-e és segítségnyújtásra szorul-e.

A vádlott utasa a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.

A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat, melyben közúti járművezetéstől eltiltás mellett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu