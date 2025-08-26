30 perce
Milyen ember az ilyen! Sorsára hagyta utasát a sofőr
Balesetet okozott, majd elfutott a helyszínről a sofőr. Nem nyújtott segítséget utasának, aki megsérült. Most büntetés vár rá segítségnyújtás elmulasztása miatt. Az eset tavaly júniusban történt.
Balesetet okozott, majd otthagyta sérült utasát a sofőr, ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna. Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie.
Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivő adott tájékoztatást. Mint azt írja: a 33 éves pusztakovácsi férfi 2024. június 8-án délelőtt a 76-os számú főúton Sármellék felől Balatonszentgyörgy irányába közlekedett személygépkocsival, maga mellett pedig utast is szállított.
Amikor a vádlott a személygépkocsival egy jobbra ívelő kanyarhoz ért, nem az útviszonyoknak megfelelően megválasztott sebessége miatt elveszítette uralmát a jármű felett, és azzal jobbra lesodródott az úttestről. A sodródás során az útpadkán keresztül a füves vízelvezető árokban egy fának ütközött, majd az út menti bokros területen állt meg.
Segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie a sofőrnek
A vádlott az ütközés után kiszállt a járműből és azonnal elfutott a helyszínről a bokros terület irányába anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a baleset következtében utasa, vagy akár más személy megsérült-e és segítségnyújtásra szorul-e.
A vádlott utasa a baleset következtében könnyű sérüléseket szenvedett.
A férfivel szemben a Zalaegerszegi Járási Ügyészség segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat, melyben közúti járművezetéstől eltiltás mellett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.