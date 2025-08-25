Segítettek a tűzoltók
1 órája
Riadalom a zalai településen: kútból kellett kutyát menteni
Hétfőn délelőtt egy négylábú segítségére siettek a tűzoltók Zalában.
A család négylábúja szorult a tűzoltók segítségére
Forrás: ZH archívum
Nyolc méter mély kútba esett egy kutya Pogányszentpéteren, egy Bajcsy-Zsilinszky utcai családi ház udvarán, számolt be a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezéséig az ott tartózkodók egy létrát leengedtek, amiben az állat meg tudott kapaszkodni. A raj mentőkötél segítségével felhúzták a bajba jutott négylábút, majd átadták a tulajdonosának.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre