Segítettek a tűzoltók

28 perce

Riadalom a zalai településen: kútból kellett kutyát menteni

Hétfőn délelőtt egy négylábú segítségére siettek a tűzoltók Zalában.

Korosa Titanilla
Riadalom a zalai településen: kútból kellett kutyát menteni

A család négylábúja szorult a tűzoltók segítségére

Forrás: ZH archívum

Nyolc méter mély kútba esett egy kutya Pogányszentpéteren, egy Bajcsy-Zsilinszky utcai családi ház udvarán, számolt be a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezéséig az ott tartózkodók egy létrát leengedtek, amiben az állat meg tudott kapaszkodni. A raj mentőkötél segítségével felhúzták a bajba jutott négylábút, majd átadták a tulajdonosának. 

 

