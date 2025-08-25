Riadalom a zalai településen: kútból kellett kutyát menteni

Nyolc méter mély kútba esett egy kutya Pogányszentpéteren, egy Bajcsy-Zsilinszky utcai családi ház udvarán, számolt be a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók kiérkezéséig az ott tartózkodók egy létrát leengedtek, amiben az állat meg tudott kapaszkodni. A raj mentőkötél segítségével felhúzták a bajba jutott négylábút, majd átadták a tulajdonosának.