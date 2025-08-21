Három napos rendőrségi razzia lesz ebben a zalai városban

Három napos, azaz péntek 0 órától vasárnap 24 óráig tartó fokozott ellenőrzést rendelt el teljes közigazgatási területére a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása – számolt be róla a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.