36 perce
Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákkal bukott le a zalai férfi
A 60 éves keszthelyi férfi egy helyi, sportszer és sportruházat kereskedelmével foglalkozó cég vezető tisztségviselőjeként hozatta be az országba a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. A cég nevében eljárva 16 db rejtett tőrpengével ellátott sétapálcát rendelt az Amerikai Egyesült Államokból.
A Zala Vármegyei Főügyészség kedden kiadott közleményéből az is kiderült, hogy a küldeményt a NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzés alá vonta, és a sétapálcákat lefoglalta.
A vádlott a rejtett kialakítású, rendeltetésszerű használat körébe nem sorolható, közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülő sétapálcák kereskedelmi forgalmazás céljából történő behozatalára – a Kormányhivatal engedélyének hiányában – nem volt jogosult.
A Zalaegerszegi Járási Ügyészség engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt emelt vádat vele szemben, ismertette dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője.