augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Amerikából rendelte

1 órája

Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákkal bukott le a zalai férfi

Címkék#Zala Vármegyei Főügyészség#sétapálca#vádlott

A 60 éves keszthelyi férfi egy helyi, sportszer és sportruházat kereskedelmével foglalkozó cég vezető tisztségviselőjeként hozatta be az országba a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. A cég nevében eljárva 16 db rejtett tőrpengével ellátott sétapálcát rendelt az Amerikai Egyesült Államokból.

Antal Lívia

A Zala Vármegyei Főügyészség kedden kiadott közleményéből az is kiderült, hogy a küldeményt a NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzés alá vonta, és a sétapálcákat lefoglalta. 

Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákat rendelt Amerikából a vádlott
Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákat rendelt Amerikából a vádlott
Forrás: ZVF

A vádlott a rejtett kialakítású, rendeltetésszerű használat körébe nem sorolható, közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülő sétapálcák kereskedelmi forgalmazás céljából történő behozatalára – a Kormányhivatal engedélyének hiányában – nem volt jogosult. 

Ezek a sétapálcák közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek.
Ezek a sétapálcák közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek.
Forrás: ZVF

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt emelt vádat vele szemben, ismertette dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu