Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákkal bukott le a zalai férfi

A Zala Vármegyei Főügyészség kedden kiadott közleményéből az is kiderült, hogy a küldeményt a NAV Repülőtéri Igazgatósága ellenőrzés alá vonta, és a sétapálcákat lefoglalta.

Rejtett tőrpengével ellátott sétapálcákat rendelt Amerikából a vádlott

Forrás: ZVF

A vádlott a rejtett kialakítású, rendeltetésszerű használat körébe nem sorolható, közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülő sétapálcák kereskedelmi forgalmazás céljából történő behozatalára – a Kormányhivatal engedélyének hiányában – nem volt jogosult.

Ezek a sétapálcák közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősülnek.

Forrás: ZVF

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység bűntette miatt emelt vádat vele szemben, ismertette dr. Jánky Judit, a főügyészség sajtószóvivője.