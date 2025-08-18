Pusztítanak a lángok Zalában – most szünetel a vasúti forgalom

A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, amelyeket a bagodi temető közelében már megfékeztek. A helyszínre érkeztek a lenti hivatásos tűzoltók is. A munkálatok idejére a vasúti forgalom leállítását kérték.

Ég az aljnövényzet, s most szünetel a vasúti forgalom Bagod és Zalacséb között. Képünk illusztráció

Forrás: delmagyar.hu