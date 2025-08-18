augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ég az aljnövényzet

2 órája

Pusztítanak a lángok Zalában – most szünetel a vasúti forgalom

Címkék#tűz#Zala#aljnövényzet

Több ponton ég az aljnövényzet Bagod és Zalacséb között, a vasúti töltés mellett.

Zaol.hu

A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják a lángokat, amelyeket a bagodi temető közelében már megfékeztek. A helyszínre érkeztek a lenti hivatásos tűzoltók is. A munkálatok idejére a vasúti forgalom leállítását kérték.

tűz
Ég az aljnövényzet, s most szünetel a vasúti forgalom Bagod és Zalacséb között. Képünk illusztráció
Forrás: delmagyar.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu