Körözés

34 perce

Még mindig keresik a fiatal lányt, egy hónapja nem tudnak róla

A Lenti Rendőrkapitányság körözést folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pacsa Mirjána Dzsenifer ügyében.

Korosa Titanilla
Pacsa Mirjána Dzsenifer július végén tűnt el, a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Forrás: police.hu

A 17 éves Pacsa Mirjána Dzsenifer 2025. július 28-án a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik - írja a police.hu.

Pacsa Mirjána Dzsenifer
Forrás: police.hu

Pacsa Mirjána Dzsenifer egy hónapja tűnt el

Dzsenifer körülbelül 160 centiméter magas, testalkata vékony, hosszúkás arcú, barna hosszú hajú, kék szemű. Eltűnéskori ruházata nem ismert.

Vélt tartózkodási helye: Letenye és környéke. 

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Pacsa Mirjána Dzsenifert felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

