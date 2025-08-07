Élvezte a szállodai szolgáltatásokat, több százezres kárt okozott a hajléktalan férfi

Nem fizetett a szállodákban az igénybe vett szolgáltatásokért egy hajléktalan férfi. Az ügyről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője adott tájékoztatást.

Nem fizetett a szállodákban a hajléktalan férfi, vádat emeltek ellene csalás miatt

Forrás: ZH

Nem fizetett a szállodákban a férfi

A közleményben az áll, hogy 2022 áprilisában határozta el a hajléktalan férfi, hogy nehéz élethelyzete miatt úgy veszi igénybe különböző zalai szálláshelyek szolgáltatásait, hogy azok ellenértéket nem fizeti ki, azokról kijelentkezés nélkül, észrevétlenül távozik. A férfi egy zalaegerszegi panzió, egy szálloda, valamint egy szolnoki hotel alkalmazottait fizetési képességét illetően tévedésbe ejtve 2-3 éjszakát töltve vendégeskedett a szálláshelyeken úgy, hogy nem fizette ki a szobák árát.

Két esetben valótlan történetekkel hitegette a recepcióst arról, hogy majd kifizeti a számlát, a harmadik esetben pedig egyszerűen fizetés nélkül távozott. A három szálloda összesen 400 ezer forint körüli kárt szenvedett, mely a nyomozás során nem térült meg.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben.