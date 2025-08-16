augusztus 16., szombat

Baleset

1 órája

Nagyobb baj is lehetett volna: elesett egy motoros a 76-os úton (képgalériával)

Elesett egy motoros a 76-os úton, az Alsónemesapáti elágazó jobb kanyarjában.

Zaol.hu
Nagyobb baj is lehetett volna: elesett egy motoros a 76-os úton (képgalériával)

A motoros könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet

Fotó: Pezzetta Umberto

A helyszínről fotóriporterünk, Pezzetta Umberto arról számolt be: szerencsére a jármű vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Elesett egy motoros a 76-os úton

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

