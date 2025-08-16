Baleset
1 órája
Nagyobb baj is lehetett volna: elesett egy motoros a 76-os úton (képgalériával)
Elesett egy motoros a 76-os úton, az Alsónemesapáti elágazó jobb kanyarjában.
A motoros könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet
Fotó: Pezzetta Umberto
A helyszínről fotóriporterünk, Pezzetta Umberto arról számolt be: szerencsére a jármű vezetője könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
Elesett egy motoros a 76-os útonFotók: Pezzetta Umberto
