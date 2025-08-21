Emberölés gyanújával nyomoz a rendőrség
1 órája
Exkluzív: megszólalt a család a dunántúli csecsemőgyilkosságról
Az egész országot megrázta a Tolna vármegyei csecsemőgyilkosság ügye. A teol.hu megszólaltatta a holtan talált kéthetes kisfiú apját és nagyanyját is.
Mint korábban mi is beszámoltunk, a Paksi Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek eltűnése miatt. A keresésben a rendőrök mellett kutatómentők is részt vettek, drónokat és hőkamerákat is bevetve. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az eltűnésből így lett nagydorogi gyerekgyilkosság - írja a teol.hu.
A helyszínen sikerült megszólaltatniuk a kisfiú édesapját és nagymamáját is. Hogy szerintük mi vezethetett a tragédiához, megtudhatja a teol.hu cikkéből.
Ezt ne hagyja ki!Dráma Nagydorogon
10 órája
Csecsemőgyilkosság! A gyanú szerint megölték a kéthetes babát, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre