Emberölés gyanújával nyomoz a rendőrség

1 órája

Exkluzív: megszólalt a család a dunántúli csecsemőgyilkosságról

Az egész országot megrázta a Tolna vármegyei csecsemőgyilkosság ügye. A teol.hu megszólaltatta a holtan talált kéthetes kisfiú apját és nagyanyját is.

Zaol.hu

Mint korábban mi is beszámoltunk, a Paksi Rendőrkapitányság körözést adott ki a gyermek eltűnése miatt. A keresésben a rendőrök mellett kutatómentők is részt vettek, drónokat és hőkamerákat is bevetve. Az elsődleges orvosszakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. Az eltűnésből így lett nagydorogi gyerekgyilkosság - írja a teol.hu.

A nagymama szerint kizárt, hogy a lányának köze lenne a nagydorogi gyermekgyilkossághoz
Fotó: Mártonfai Dénes

A helyszínen sikerült megszólaltatniuk a kisfiú édesapját és nagymamáját is. Hogy szerintük mi vezethetett a tragédiához, megtudhatja a teol.hu cikkéből.

 

