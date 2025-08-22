augusztus 22., péntek

Kezdeményezték a letartóztatását

47 perce

A gyanú szerint saját anyja ölte meg a csecsemőt –rendőrségi bejelentés a gyilkosságról

Címkék#gyilkosság#Nagydorog#csecsemő

Őrizetbe vették azt a 25 éves nőt, akit kéthetes kisbabájának meggyilkolásával gyanúsítanak a Tolna vármegyei rendőrök. Az országot megrázó nagydorogi csecsemőgyilkosságról tartottak ma sajtótájékoztatót, amelyről a teol.hu videós tudósítást közölt.

Zaol.hu
A gyanú szerint saját anyja ölte meg a csecsemőt –rendőrségi bejelentés a gyilkosságról

Forrás: teol.hu

Mint arról már korábban beszámoltunk, a Paksi Rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. A csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, írja társportálunk, a teol.hu.

Mint az a rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott, egy 25 éves asszony tett bejelentést augusztus 20-án reggel 9:51 órakor. A bejelentés arról szólt, hogy az édesanya elvitte babakocsival a kisgyermeket sétálni, rosszul lett és elesett. Mire magához tért, a csecsemő eltűnt. A gyermeket délután találták meg Nagydorog külterületén, egy földesút mellett. A 25 éves anya a gyanúsított, akit tegnap őrizetbe vettek, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

További részletek és videó a teol.hu cikkében.

 

