A vasvári kapitányság területén 

1 órája

Nagy rendőri ellenőrzés lesz a héten közvetlenül a megyehatárnál

Óvatosan, körültekintően vezessen – természetesen mindig, de most csütörtökön vármegyénk északi határain túl különösen!

Nagy rendőri ellenőrzés lesz a héten közvetlenül a megyehatárnál

Jelentős erőket mozgósítanak

Forrás: police.hu

A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el, írja a police.hu. Balogh Gábor r. alezredes 2025. augusztus 14-én 8 órától 2025. augusztus 14-én 16 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.

 


 

 

