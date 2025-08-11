Nagy rendőri ellenőrzés lesz a héten közvetlenül a megyehatárnál

A Vasvári Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el, írja a police.hu. Balogh Gábor r. alezredes 2025. augusztus 14-én 8 órától 2025. augusztus 14-én 16 óráig a Vasvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében.



