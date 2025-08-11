Nagy a baj: elgázolt egy embert a vonat a Dunántúlon, a járaton kétszázan utaztak

Az esethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották. A vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók segítenek majd az átszállásnál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon lehet közlekedni, ezért a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, illetve vonatkimaradásra kell számítani, jelezte a katasztrófavédelem.