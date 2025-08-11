augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+37
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hosszabb menetidő, járatkimaradás

41 perce

Nagy a baj: elgázolt egy embert a vonat a Dunántúlon, a járaton kétszázan utaztak

Címkék#Székesfehérvár#baleset#vonat

Elütött egy embert a dinnyési vasútállomás közelében a Déli pályaudvarról Balatonfüredre indult Katica InterRégió vonat.

Zaol.hu
Nagy a baj: elgázolt egy embert a vonat a Dunántúlon, a járaton kétszázan utaztak

Elütött egy embert a dinnyési vasútállomás közelében a vonat

Fotó: Irkhabar

Az esethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották. A vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a tűzoltók segítenek majd az átszállásnál. A vasúttársaság tájékoztatása szerint Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon csak egy vágányon lehet közlekedni, ezért a székesfehérvári vonalon hosszabb menetidőre, illetve vonatkimaradásra kell számítani, jelezte a katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu