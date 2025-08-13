Meghalt a motoros a dunántúli négyes karambolban - felkavaró részletek és fotók a tragikus ütközésről

A Delta hírek bejegyzése szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, és mögöttük közlekedett motoros ismerősük. Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést, írja a veol.hu.

A motoros nem tudta elkerülni a balesetet.

Forrás: katasztrófavédelem

