Két autó is áthajtott rajta
34 perce
Meghalt a motoros a dunántúli négyes karambolban - felkavaró részletek és fotók a tragikus ütközésről
Veszprém és Szentkirályszabadja között történt kedden este a baleset, amelyről hírportálunkon is beszámoltunk. A veol.hu most újabb információkat és fotókat is közölt az ütközés körülményeiről.
A Delta hírek bejegyzése szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, és mögöttük közlekedett motoros ismerősük. Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést, írja a veol.hu.
A megrázó baleset részletei fotókkal a veol.hu-n.
20 órája
Négyes karambol a dunántúli úton, teljes az útzár, mentőhelikopter is érkezett
