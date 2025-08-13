augusztus 13., szerda

Két autó is áthajtott rajta

34 perce

Meghalt a motoros a dunántúli négyes karambolban - felkavaró részletek és fotók a tragikus ütközésről

Címkék#Szentkirályszabadja#autó#motor#baleset

Veszprém és Szentkirályszabadja között történt kedden este a baleset, amelyről hírportálunkon is beszámoltunk. A veol.hu most újabb információkat és fotókat is közölt az ütközés körülményeiről.

Zaol.hu

A Delta hírek bejegyzése szerint a baleset napján egy baráti-munkatársi csapat tartott autóval Szentkirályszabadja irányába, és mögöttük közlekedett motoros ismerősük. Az autós előzött, majd visszatért a sávjába, a motoros azonban folytatta az előzést, írja a veol.hu.

A motoros nem tudta elkerülni a balesetet.
Forrás: katasztrófavédelem

A megrázó baleset részletei fotókkal a veol.hu-n.

 

 

 

