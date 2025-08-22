Súlyos baleset Keszthelyen: motorkerékpár és autó karambolozott, mentőhelikopter a helyszínen 

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - írja a katasztrófavédelem.