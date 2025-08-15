augusztus 15., péntek

Mária névnap

Barátja bizalmával is visszaélt

1 órája

Döbbenet! Fiatalkorú keresztlányát molesztálta újév napján a zalai férfi – most bíróság előtt felel

A Keszthelyi Járási Ügyészség szexuális visszaélés bűntette miatt emelt vádat egy 42 éves zalai férfi ellen. A tettéért bíróság előtt felelő vádlott fiatalkorú keresztlányát molesztálta.

Antal Lívia

Újév napján molesztálta fiatalkorú keresztlányát a vádlott. A sértett édesapjához, a jelenleg Csongrád megyében élő iskolatársához több évtizede tartó baráti viszony fűzte. A vádlott emiatt keresztapja lett barátja 2009-ben született lányának. Az így kialakult családi kapcsolat révén a fiatalkorú lány – főleg nyaranta – néhány hetet a vádlott családjánál szokott tölteni, ismertette az eset előzményeit dr. Németh Eszter helyettes sajtószóvivő, a Zala Vármegyei Főügyészség közleményében.

Molesztálta fiatalkorú keresztlányát

2024 decemberének végén a fiatalkorú sértett a vádlott családjához utazott, a szilveszter estét és az újévet a vádlottal és gyermekeivel töltötte. Ez idő alatt felügyeletét a vádlott és élettársa látta el. 2025. január 1-jén délután, amikor a lány a családi ház emeleti szobájában az ágyon feküdt, a vádlott bement hozzá, leült mellé, majd általános dolgokról beszélgetett vele. Közben pedig ruhán keresztül simogatta, tapogatta a lány intim testrészeit, annak ellenére, hogy a sértett megkérte, hagyja abba. Szexuális visszaélés bűntette miatt kell felelnie a bíróság előtt.

 

