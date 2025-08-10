Mérgező gáz a nagykanizsai társasházi lakásban - riasztották a tűzoltókat 

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Nagykanizsán, egy Munkás utcai földszinti társasházi lakásba. A város hivatásos tűzoltói érkeztek ki a helyszínre. A raj méréseket végzett, és kimutatta a gázkoncentrációt a lakás levegőjében - írja a Katasztrófavédelem.