Riasztás
1 órája
Mérgező gáz a nagykanizsai társasházi lakásban - riasztották a tűzoltókat
Jelzett a szén-monoxid-érzékelő Nagykanizsán, a Munkás utcába vonultak a tűzoltók.
A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a tűzoltókat Nagykanizsán, egy Munkás utcai földszinti társasházi lakásba. A város hivatásos tűzoltói érkeztek ki a helyszínre. A raj méréseket végzett, és kimutatta a gázkoncentrációt a lakás levegőjében - írja a Katasztrófavédelem.
Ezt ne hagyja ki!Baleset
2 órája
Kitört egy autó kereke Nagykanizsánál az M7-esen, forgalomkorlátozás a helyszínen
